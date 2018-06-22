Единственный герой-летчик с ампутированной рукой умер в России

Летчик-испытатель
Иван Ленов, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, скончался в Туле на 96-м году
жизни, сообщает Пятый канал. Он был единственным в мире боевым пилотом, который управлял самолетом с ампутированной рукой.
Во время Второй мировой войны Иван Ленов совершил более 60 боевых вылетов. Указом президента страны ему было присвоено звание Героя России.
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