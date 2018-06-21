Взрыв на заправке под Киевом попал на видео
Как только мужчина отъехал с места, установка для отпуска бензина упала. Через несколько секунд прогремел мощный взрыв. Водитель скрылся с места происшествия, передает ТСН. К счастью, в ЧП на АЗС никто не пострадал. Виновника разыскивает полиция. В отношении него уже возбуждено уголовное производство.
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