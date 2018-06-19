Умер художник Евгений Вахтангов

В Москве на 76-м
году жизни скончался внук основателя Театра имени Вахтангова, сообщает ТАСС. В
пресс-службе театра отметили, что он был живописцем, педагогом, членом Союза
художников СССР, а также академиком Российской Академии художеств.
Вахтангов принимал участие в различных выставках с начала 80-х годов. В 1995 году он тал преподавателем в Российском институте театрального искусства, однако покинул должность в 2011 году.
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