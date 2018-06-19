Знаменитый поэт умер после тяжелой болезни

На Украине умер поэт и общественный деятель Иван Драч. Ему был 81 год. В последнее время поэт тяжело болел, передает РИА ФАН. Он скончался в киевском медицинском учреждении "Феофания".
Иван Драч учился в российской столице, а после работал в сценарной мастерской Киевской киностудии имени Довженко. Кроме того, трудился в редакции литературного журнала "Отечество" и аппарате Союза писателей Украины.
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