В Москве известный кардиохирург умер от сердечной недостаточности

В Москве от сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 63 лет ушел из жизни известный кардиохирург Яков Бранд, передает телеканал "360". Врача госпитализировали 30 мая, после того, как у него ухудшилось самочувствие. Он был доставлен в НИИ Склифосовского. где сам руководил отделением неотложной коронарной хирургии. В стенах родного института Яков Бранд скончался 12 июня.