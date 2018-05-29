В Москве водитель BMW обстрелял пешехода

На юге Москвы вечером 29 мая произошла стрельба. Водитель BMW открыл огонь из пистолета по мужчине в ходе конфликта.

Предположительно, между молодыми людьми произошла словесная перепалка. Пешеход отругал водителя за то, что тот нарушил правила дорожного движения.

Пострадавший получил несколько ранений и был доставлен в больницу. Злоумышленник скрылся. В городе введен план "Перехват", передает Telegram-канал Mash.