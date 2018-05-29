Украинский спортсмен-чемпион умер на стройке в Польше

В Польше в результате несчастного случая на строительной площадке погиб 23-летний чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич, передает "Газета.ru". В соседнюю страну уроженец Херсонской области отправился на заработки.

Для того чтобы вернуть его тело на родину, близкие заплатили 70 тысяч гривен – свыше 160 тысяч рублей. Эти деньги семье удалось собрать с помощью друзей чемпиона и Федерации мас-рестлинга Украины.