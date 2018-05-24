Волчица с Уолл-Стрит: 67-летняя бабушка вывела в США миллиарды рублей

Миллиарды рублей вывела в США российская пенсионерка. На бабушку завели уголовное дело – что ее очень удивило.

Следователей заинтересовали контракты, заключенные с американскими поставщиками фирмой "РТ-Бизнес". Компания, по документам, перечислила за произведенные в США товары около миллиарда рублей. Однако в Россию эти приобретения так и не ввезли.

Пришлось познакомиться с генеральным директором фирмы – Людмилой Алексеевной Фроловой. Каково же было удивление следователей, когда им представили рядовую российскую пенсионерку, 67 лет от роду.

Бабушка, которую уже успели прозвать "Волчицей с Уолл-стрит", в жизни не видела миллиарда – разве только по телевизору. Ни о какой фирме она, естественно, не слышала. Да и если бы у нее было столько денег, говорит пенсионерка, Трампу она их ни за что бы не отдала.

Тем не менее, уголовное дело заведено. Слова бабушки-миллиардерши проверяются, пишет "Регион-онлайн" со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ранее Dni.Ru писали о еще одной "русской волчице с Уолл-стрит". В декабре 2016 года стало известно, что столичные стражи порядка задержали банду лжебанкиров, помогавших компаниям выводить деньги в офшоры. Среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов рублей.