Гламурная студентка вывела из России 9 миллиардов

В Москве полиция задержала банду финансовых мошенников, которые помогали бизнесменам и компаниям выводить деньги в офшоры. Среди членов преступной организации оказалась привлекательная 22-летняя студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По информации МВД, банда состояла из пяти человек. Лидером группировки был бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", ему помогали 22-летняя москвичка Анастасия, 25-летний уроженец Панамы, а также 29-летний и 47-летний предприниматели. Известно, что за три года существования банда вывела в офшоры около девяти миллиардов рублей, сообщает Life.ru.

Наша пятница закончится в воскресенье...) Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Фев 27 2016 в 12:16 PST

При этом правоохранители подчеркивают, что сумма может быть и гораздо больше. "За свои услуги банда брала 2,5%. Таким образом, с девяти миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Будьте счастливы дорогие @nadingold и @i1.sh Безумно рада разделить с вами этот день!������ Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Сен 29 2016 в 10:36 PDT

Естественно, внимание прессы обратила на себя самая молодая и привлекательная участница группировки – студентка Анастасия. На допросе девушка заявила о своей невиновности. По словам студентки, с главарем банды ее связывают исключительно личные отношения.

Отметим, что девушка активно вела соцсети, где хвасталась роскошной жизнью. Кроме того, в некоторых постах красотки можно заметить явный намек на то, что она промышляет незаконной деятельностью. "Главное – вовремя залечь на дно", – подписала она один из снимков.

Главное вовремя залечь на дно������ Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Окт 30 2016 в 5:27 PDT

На другом опубликованном фото Анастасия с томным видом сидит на полу какого-то роскошного заведения. "Утром просто хочется быть dead or drunk. Кто вообще придумал понедельники?" – прокомментировала снимок она.

Утром просто хочется быть dead or drunk Кто вообще придумал понедельники?? #хочувотпуск #заберитеменясработы ������ Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Янв 31 2016 в 10:06 PST

Судя по фото, создается впечатление, что москвичка явно увлеклась образом "плохой девчонки" и в какой-то степени хотела, чтобы ее разоблачили и заметили. Косвенно об этом говорит и тот факт, что любимый фильм девушки – "Волк с Уолл-стрит" о финансовых аферах, красивой жизни и наркотиках. В некоторых СМИ студентка уже получила прозвище "волчица с Уолл-стрит".

Кстати, во время обысков съемной квартиры Анастасии оперативники нашли кокаин. Позже студентка объяснила следователям, что это были ее запасы.