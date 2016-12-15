Неизвестный мужчина с пакетом муки набросился на французского политика
Гламурная студентка вывела из России 9 миллиардов
По информации МВД, банда состояла из пяти человек. Лидером группировки был бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", ему помогали 22-летняя москвичка Анастасия, 25-летний уроженец Панамы, а также 29-летний и 47-летний предприниматели. Известно, что за три года существования банда вывела в офшоры около девяти миллиардов рублей, сообщает Life.ru.
При этом правоохранители подчеркивают, что сумма может быть и гораздо больше. "За свои услуги банда брала 2,5%. Таким образом, с девяти миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник в правоохранительных органах.
Естественно, внимание прессы обратила на себя самая молодая и привлекательная участница группировки – студентка Анастасия. На допросе девушка заявила о своей невиновности. По словам студентки, с главарем банды ее связывают исключительно личные отношения.
Отметим, что девушка активно вела соцсети, где хвасталась роскошной жизнью. Кроме того, в некоторых постах красотки можно заметить явный намек на то, что она промышляет незаконной деятельностью. "Главное – вовремя залечь на дно", – подписала она один из снимков.
На другом опубликованном фото Анастасия с томным видом сидит на полу какого-то роскошного заведения. "Утром просто хочется быть dead or drunk. Кто вообще придумал понедельники?" – прокомментировала снимок она.
Судя по фото, создается впечатление, что москвичка явно увлеклась образом "плохой девчонки" и в какой-то степени хотела, чтобы ее разоблачили и заметили. Косвенно об этом говорит и тот факт, что любимый фильм девушки – "Волк с Уолл-стрит" о финансовых аферах, красивой жизни и наркотиках. В некоторых СМИ студентка уже получила прозвище "волчица с Уолл-стрит".
Кстати, во время обысков съемной квартиры Анастасии оперативники нашли кокаин. Позже студентка объяснила следователям, что это были ее запасы.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии