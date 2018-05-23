Пьяная москвичка обгорела при попытке прикурить от костра

Жительница столицы едва не сгорела, пытаясь прикурить от костра. Инцидент произошел на улице Уральской, передает сетевое издание m24.ru. 52-летнюю женщину доставили в больницу с ожогами головы.

Как установили правоохранители, москвичка в парке выпивала с приятелями у костра. Ей захотелось курить, и женщина решила зажечь сигарету от костра.



