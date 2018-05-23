Тренеры устроили жестокую драку в элитном фитнес-клубе Москвы

Два тренера-качка устроили потасовку в столичном фитнес-клубе, которая закончилась серьезными травмами. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.



Сообщается, что 30-летний Андрей Шевцов положил личную папку с записями о тренировках в шкафчик 39-летнего Романа Козлова. Последний решил, что из-за этого может возникнуть путаница и сделал коллеге замечание.

Кроме того, он сослался на то, что у каждого тренера имеется в распоряжении свой шкафчик и в порыве эмоций громко хлопнул дверцей, передает "Московский комсомолец". Это послужило искрой для конфликта, и мужчины пошли выяснять отношения на улицу.

Уже там Козлов ударил оппонента по голове и после этого спокойно удалился. Покалеченный Шевцов пошел в туалет, где на какое-то время потерял сознание. Заметившие это коллеги вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы головы, в том числе ушиб мозга. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося. При этом заявления от самого Андрея Шевцова правоохранителям не поступало.

Также стало известно, что Шевцов — мастер спорта по народному жиму лежа, а его специализация – набор мышечной массы. В свою очередь, Козлов оказался призером чемпионата Европы по бодибилдингу.