В США умер писатель Филип Рот

На 86-м году жизни умер американский писатель Филип Рот. Причиной смерти называют сердечную недостаточность, пишет "Газета.ru".

Рот был лауреатом Пулитцеровской и Международной Букеровской премий, сообщает Russia Today. Самыми известными его работами считаются романы "Американская пастораль", "Людское клеймо", а также трилогии о Дэвиде Кипеше и Натане Цукермане.