Выдающийся российский шахматист умер в возрасте 85 лет

Скончался советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков. Ему было 85 лет, сообщает сайт Российской шахматной федерации.
Васюков был тренером студенческой сборной СССР и олимпийской команды Венгрии. Также он работал тренером-консультантом Анатолия Карпова, Виктора Корчного и Михаила Таля.
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