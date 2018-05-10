В Москве найден мертвым известный музыкант

В центре Москвы найдено тело известного саксофониста Матвея Шерлинга. Ему было 18 лет, предает телеграм-канал Mash. Музыкант скончался в своей квартире. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Шерлинг неоднократно побеждал на конкурсах молодых дарований. В 2010 году он стал триумфатором XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик-2010". После победы Матвей стал часто выступать с оркестром "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова.