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Происшествия

В Москве найден мертвым известный музыкант

прочитано 1928 раз

В центре Москвы найдено тело известного саксофониста Матвея Шерлинга. Ему было 18 лет, предает телеграм-канал Mash. Музыкант скончался в своей квартире. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Шерлинг неоднократно побеждал на конкурсах молодых дарований. В 2010 году он стал триумфатором XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик-2010". После победы Матвей стал часто выступать с оркестром "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова.

10 мая 2018, 20:23

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