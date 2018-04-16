В Москве украли барокамеру Гагарина

Барокамера, в которой тренировался первый отряд советских космонавтов, исчезла с охраняемой стоянки в Строгино. Аппарат перевозили для реставрации, но к месту назначения его доставить не удалось.

Экспонат Музея космонавтики под названием "Сурдобарокамера-48" забрал на реставрацию мастер Анатолий Фабричников. Он временно оставил его на стоянке в Строгино. А увели камеру люди, которые также представились реставраторами. При этом у них даже не проверили документы.

"Приехали десять человек, представились мастерами. Погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы", – рассказал журналистам один из охранников. Сообщалось, что в этой барокамере тренировался первый отряд – советские космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Георгий Гречко.

Возбуждено уголовное дело – Фабричников подал заявление в полицию. Мастер отметил, что готов забрать его, если злоумышленники вернут ценный экспонат, пишет Ura.ru.

Тем временем в Музее космонавтики факт кражи подтвердили. "Да, барокамеру действительно украли из реставрационного центра в Строгино. Сейчас ведется следствие, и все детали – это тайна следствия. Мы сами ждем, когда нам уже расскажут какие-либо подробности", – цитирует сотрудницу агентство "Москва".

Та ли это камера, в которой тренировались Гагарин и Титов, неизвестно. Эксперты как раз пытаются определить автора, время изготовления и материал. Процесс еще не завершен, так что дать однозначный ответ специалисты пока не могут.