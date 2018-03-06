Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
Корни конфликта, попавшего на камеру видеонаблюдения, остаются неизвестны, сообщает телеканал "360". На кадрах видно, что между водителями и людьми с африканскими чертами внешности начинается ссора.
В один миг иностранец достает пистолет. Испугавшись последствий, шоферы пошли на опережение.
Один из таксистов несколько раз ударил афроамериканца по лицу, отправив его в нокаут. После устранения угрозы водители поспешили скрыться.
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