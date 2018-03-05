В центре Донецка взорвался автомобиль

В Донецке вечером 5 марта взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранение.
Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА ФАН.
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