В центре Донецка взорвался автомобиль

В Донецке вечером 5 марта взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранение.

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА ФАН.