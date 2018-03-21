Известный миллиардер умер в возрасте 91 года

В США скончался один из основателей инвестиционной компании Blackstone Group Питер Петерсон. Ему был 91 год, передает "360".

Петерсон умер в своем доме в Нью-Йорке. В последние минуты жизни он был окружен родными и близкими.

Обладателем миллиардного состояния Петерсон стал в 2007 году. На тот период он заработал два миллиарда долларов.