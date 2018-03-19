На Киевском направлении МЖД случился коллапс

Утром 19 марта на Киевском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов. Одна из электричек остановилась из-за того, что пассажиру стало плохо.
На месте происшествия работают врачи. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передаете сетевое издание m24.ru.
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