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Происшествия

Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре

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В американском городе Таузенд-Оукс мужчина застрелил бывшую жену на глазах десятка людей. Трагедия разыгралась в торговом центре.

После убийства 33-летний американец пытался покончить с собой, но выжил. Сейчас он в больнице. У пары остались несколько общих детей, передает Associated Press.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Перед тем как началась стрельба, бывшие супруги ругались.

18 марта 2018, 12:48

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