В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма

В столице в районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальные службы начали восстановительные работы, передает "Интерфакс".

В районе ЧП ограничено движение транспорта. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по Краснохолмской и Шлюзовой набережным.