Лыжников зажевало в подъемник в Грузии
Подъемник сломался, когда на горнолыжном курорте был час пик. Кресла с туристами неожиданно покатились вниз, они врезались друг в друга на нижней станции канатной дороги. Люди падали с сидений на огромной скорости.
В клинику после выхода из строя канатной дороги обратились восемь человек. Двое из них – иностранцы, это граждане Украины и Швеции. Шведская туристка беременна, женщина жалуется на сильные боли в спине.
Как сообщает "Sputnik Грузия", к счастью, обошлось без жертв и тяжелых травм. У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние - средней тяжести.
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