В Таиланде задержали гражданина России

На острове Пхукет в Таиланде задержали 36-летнего гражданина России Сергея Порамонова, передает RT. Он был объявлен в международный розыск российским национальным центральным бюро Интерпола. После необходимых юридических процедур задержанного в сопровождении российской полиции депортируют на родину.