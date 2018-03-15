В Таиланде задержали гражданина России

На острове Пхукет в Таиланде задержали 36-летнего гражданина России Сергея Порамонова, передает RT. Он был объявлен в международный розыск российским национальным центральным бюро Интерпола. После необходимых юридических процедур задержанного в сопровождении российской полиции депортируют на родину.
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