В Германии украли документы об Украине

Хакерская группировка атаковала федеральные ведомства Германии и похитила документы о переговорах Евросоюза и Украины, передает "Газета.ru". Всего было похищено не менее шести файлов. Там же находились записи о переговорах Брюсселя с Минском и переговоры о Brexit.