Пьяный студент упал на рельсы в московском метро

В столичной подземке произошло ЧП. Нетрезвый юноша упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии, передает сетевое издание m24.ru.
Как пояснил глава пресс-службы УВД на московском метро Алексей Мышляев, инцидент произошел 2 февраля около 07:00. Пьяный 19-летний пассажир упал на рельсы.
Пострадавшего оперативно подняли на платформу и доставили в комнату полиции. Молодой человек, оказавшийся студентом, отделался ушибами.
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