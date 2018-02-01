В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин

На платформе Перловская в Московской области поезд сбил двух мужчин. В результате происшествия пострадавшие скончались на месте.
По предварительным данным, пешеходы переходили железнодорожное полотно в неустановленном месте. По факту случившегося проводится проверка, передает РЕН ТВ со ссылкой на ТАСС.
Певица дала откровенное интервью
Адвокат сообщил любопытные подробности
Актер прокомментировал поведение ведущей после женитьбы ее бывшего мужа
Бандеровец Захар Май не брезгует гастролями по России