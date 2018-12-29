В Москве из реки вытащили живого мужчину

Утром 29 декабря вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Кожухово" в Москве заметил мужчину, который провалился под лед и звал на помощь, передает сетевое издание m24.ru. По тревоге на место выдвинулось спасательное судно "Славир-9" на воздушной подушке с дежурной сменой на борту. Спасатель в гидрокомбинезоне на страховочном тросе спустился на лед и ползком добрался мужчины. Пострадавшего доставили на станцию, где отогрели чаем и переодели.