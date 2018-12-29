В горах Казахстана нашли пропавшего россиянина

В горах вблизи от Алма-Аты лесник обнаружил заблудившегося россиянина, передает телеканал "360". Мужчина отправился покорять пик Фурманова 28 декабря. Вечером он успел сообщить, что заблудился, и передал свои координаты, после чего связь с туристом пропала. На поиски россиянина отправились спасатели и кинологи. Медики осмотрели его и отправили домой.