У отдыхавшего в Мексике москвича угнали машину

В ночь на 28 декабря в полицию Москвы от 41-летнего жителя столицы поступило сообщение об угоне автомобиля. Он рассказал, что припарковал свой Lexus возле дома на улице Эйзенштейна на севере города, после чего отправился в отпуск в Мексику.
Машина была оборудована спутниковой противоугонной системой. 27 декабря в 22:00 мск ему пришло сообщение, что иномарка переместилась на Парковую улицу в подмосковном Звенигороде, передает телеканал "360". Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили там Lexus заявителя. По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что момент угона попал на видео.
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