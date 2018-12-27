Появились доказательства: ополченца из России сознательно убили в украинской тюрьме

На пункте пропуска на украинско-белорусской границе украинская сторона передала представителям Союза добровольцев Донбасса тело погибшего в львовской тюрьме гражданина России Валерия Иванова. "Его забили охранники и оставили в карцере, где он и умер. Валерий был убит за то, что он – ополченец. За то, что он – Иванов", – цитирует "Царьград" руководителя медико-социального сектора СДД Ольгу Кулыгину. Тело мужчины будет доставлено в Северодвинск, где его передадут родным.

Напомним, Валерий Иванов приехал из России в Донбасс, чтобы защитить местных жителей от действий украинских силовиков. В 2015 году он попал в плен, после чего был брошен в тюрьму во Львове. Несмотря на то что его имя значилось в списках на обмен, мужчину продолжали держать за решеткой. В конечном счете он погиб. Украинская сторона утверждает, что это произошло случайно – якобы мужчина поднимался по лестнице и упал, ударившись затылком. Однако есть информация, что его намеренно забили до смерти.