"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой
Когда спикер Андрей Парубий объявил о принятии документа, в зале началось настоящее побоище. В опубликованном телеканалом "112 Украина" ролике видно, что депутат Юрий Береза набросился на коллегу Нестора Шуфрича. В свою очередь тот сорвал с трибуны парламента плакат. Мордобой удалось прекратить, после чего драчуны ушли на перерыв.
За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов, сообщает "Гордон". В пояснительной записке говорится, что документ разработан в том числе с целью обеспечения государственной безопасности Украины.
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