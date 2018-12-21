"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой

Народные избранники 20 декабря устроили массовую драку. Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому Украинская православная церковь (УПЦ) должна изменить название и указать принадлежность к России.

Продолжение: Названо условие начала войны между Россией и Украиной

Когда спикер Андрей Парубий объявил о принятии документа, в зале началось настоящее побоище. В опубликованном телеканалом "112 Украина" ролике видно, что депутат Юрий Береза набросился на коллегу Нестора Шуфрича. В свою очередь тот сорвал с трибуны парламента плакат. Мордобой удалось прекратить, после чего драчуны ушли на перерыв.

За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов, сообщает "Гордон". В пояснительной записке говорится, что документ разработан в том числе с целью обеспечения государственной безопасности Украины.