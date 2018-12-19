В Москве рецидивист угрожал взорвать банк

Ранее судимый житель столицы совершил нападение на офис банка на востоке Москвы. Об этом сообщает НСН.
Мужчина зашел в отделение и заявил одному сотруднику, что взорвет помещение, если ему не отдадут все имеющиеся в кассе деньги. Работник банка нажал тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся. Уже позже полицейские задержали его на ул. Константина Федина.
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