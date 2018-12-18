Две аварии с участием семи машин произошли на Кутузовском проспекте

Массовое ДТП с участием семи машин случилось на Кутузовском проспекте в Москве в ночь на 18 декабря. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД столицы.

Там уточнили, что ЧП произошло на восьмом километре в область. Сначала столкнулись три автомобиля – есть пострадавший, затем еще четыре – пострадал еще один человек. Отмечается, что среди автомобилей – участников ДТП есть BMW и два Volkswagen.