Известный футболист вместе с семьей разбился в автокатастрофе

Вратарь белорусского ФК "Витебск" Андрей Щербаков вместе с семьей разбился на трассе М1. Об этом сообщает RT.

ДТП произошло накануне около 19:00. Спортсмен управлял легковой KIA, машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с эвакуатором Mercedes. 27-летний футболист, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Выжить удалось только мальчику трех лет – он госпитализирован с травмами.