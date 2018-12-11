Сообщили о массовом отравлении учеников в лицее "Воробьевы горы"

В лицее "Воробьевы горы" в Москве произошло массовое отравление учащихся. Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на мать одного из учеников заведения.

Со слов женщины, на скорой во вторник утром были увезены девять детей. Все они доставлены в инфекционные отделения больниц. Она также утверждает, что причиной отправления стала творожная запеканка, которая "пахла плесенью".



В лицее подтвердили информацию о госпитализации трех учащихся, заявив, что у одного врачи заподозрили аппендицит, у другого просто поднялась температура. О симптомах третьего не сообщается.

