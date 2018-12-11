Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик

Сегодня утром на Таганско-Краснопресненской линии случился транспортный коллапс. Представители московской подземки сообщили, что сбой в метро произошел по вине пассажиров.

Пассажиры столичной подземки удерживали двери и не давали поезду начать движение. Это привело к серьезному сбою, в результате которого было принято решение освободить два поезда. Такая ситуация продолжалась около получаса, сообщают очевидцы.

"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров, проверить двери и дверные механизмы", – рассказали представители подземки.

Напомним, что утром 11 декабря стало известно о сбое в метро на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры долго ждали составы от "Котельников" в сторону центра. Чтобы войти в вагон, пришлось отстоять полчаса на платформе. На станции "Текстильщики" девушка потеряла сознание от духоты и давки.

Технические проблемы возникли также на южном участке Замоскворецкой линии. Поезда в сторону центра шли с увеличенными интервалами. Через какое-то время движение от "Орехово" до "Автозаводской" вовсе прекратилось. На платформе началась давка. Пассажиры, которым удавалось выбраться со станций во время сбоя в метро, вызывали такси или пользовались автобусами.

