"Вызовите скорую!": люди теряют сознание в давке в московском метро

Серьезный сбой в движении поездов вызвал давку в московском метро. Проблемы возникли сразу на двух ветках, в духоте люди теряют сознание.

Технический сбой – так объясняют причины инцидента в пресс-службе метрополитена. Около 08:30 мск встал южный участок Замоскворецкой линии. Поезда в сторону центра шли с увеличенными интервалами. Через какое-то время движение от "Орехово" до "Автозаводской" вовсе прекратилось.

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На станциях началась давка. Пассажиры, которым удавалось выбраться со станций, вызывали такси или пользовались автобусами.

Проблемы возникли и на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры долго ждали составы от "Котельников" в сторону центра. Чтобы войти в поезд, надо отстоять полчаса. На станции "Текстильщики" девушка от духоты и давки потеряла сознание, сообщает Telegram-канал Mash. К подземке прибывают машины скорой помощи и МЧС.



⚡️внимание в метро #Тверская технические неисправности.

Очень много людей на станции! Выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/vU6QN3C871 — Петр Щербаченко (@PSherbachenko) 11 декабря 2018 г.

По данным радиостанции "Говорит Москва", сбой произошел из-за пассажиров, которые удерживали двери при посадке в поезд. "На Таганско-Краснопресненской линии причиной задержки поездов стала высадка двух поездов из-за удержания дверей. Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров, проверить двери и дверные механизмы", – сообщили в пресс-службе метро.



Движение поездов на участке Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводской" вводится в график, передает "Интерфакс". Проблемы на фиолетовой ветке продолжаются.