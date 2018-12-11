"Вызовите скорую!": люди теряют сознание в давке в московском метро
Технический сбой – так объясняют причины инцидента в пресс-службе метрополитена. Около 08:30 мск встал южный участок Замоскворецкой линии. Поезда в сторону центра шли с увеличенными интервалами. Через какое-то время движение от "Орехово" до "Автозаводской" вовсе прекратилось.
На станциях началась давка. Пассажиры, которым удавалось выбраться со станций, вызывали такси или пользовались автобусами.
Проблемы возникли и на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры долго ждали составы от "Котельников" в сторону центра. Чтобы войти в поезд, надо отстоять полчаса. На станции "Текстильщики" девушка от духоты и давки потеряла сознание, сообщает Telegram-канал Mash. К подземке прибывают машины скорой помощи и МЧС.
⚡️внимание в метро #Тверская технические неисправности.— Петр Щербаченко (@PSherbachenko) 11 декабря 2018 г.
Очень много людей на станции! Выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/vU6QN3C871
По данным радиостанции "Говорит Москва", сбой произошел из-за пассажиров, которые
удерживали двери при посадке в поезд. "На Таганско-Краснопресненской линии
причиной задержки поездов стала высадка двух поездов из-за удержания дверей.
Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы
одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу
тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить
пассажиров, проверить двери и дверные механизмы", – сообщили в
пресс-службе метро.
Движение поездов на участке Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводской" вводится в график, передает "Интерфакс". Проблемы на фиолетовой ветке продолжаются.
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