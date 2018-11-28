В Москве обстреляли автобус с пассажирами

В Москве задержали хулигана, который из пневматического пистолета обстрелял автобус с пассажирами на востоке Москвы, передает РИА Новости. В полицию обратился 54-летний водитель общественного транспорта. Он рассказал, что на одной из остановок к нему подошел пассажир и рассказал, что агрессивный мужчина несколько раз выстрелил в окна автобуса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый задержан, пистолет изъят.