Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Влюбленные встречались семь лет. Но, видимо, отношения перестали устраивать мужчину. Он объявил избраннице о планах жениться на другой девушке.
Из ревности женщина убила любовника, разделала тело и сделали из него макбус – блюдо из риса и мяса. Затем душегубка скормила приготовленное пакистанским рабочим, передает "Би-би-си". Преступление произошло три месяца назад, но раскрыто было лишь недавно: после того, как в блендере убийцы был найден человеческий зуб.
О пропаже родственника сообщал в полицию брат убитого. ДНК-тест подтвердил личность мужчины. На допросах женщина призналась в содеянном, объяснив свой поступок помешательством на почве ревности.
Макбус – распространенное в Саудовской Аравии блюдо из риса, специй и мяса (баранины, козлятины, верблюжатины, говядины, курятины или рыбы). Его можно сравнить с пловом.
Ранее драма произошла в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. Там супруги выпили и поссорились из-за ремонта. Женщина обвинила мужа в том, что он плохо сделал работу. В порыве гнева она убила любимого кухонным ножом.
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