Появилось видео с места стрельбы в квартире на северо‐западе Москвы

В одной из квартир на северо-западе Москвы трое мужчин устроили вечеринку. Веселье закончилось стрельбой, передает "360".
По предварительным данным, между приятелями произошла ссора. Один из них открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадал один человек – он госпитализирован. Последствия стрельбы сняли на видео, кадры размещены в Сети.
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