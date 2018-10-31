Жуткие кадры падения девушки с третьего этажа ТЦ

В одном из торговых центров на Хорошевском шоссе на севере Москвы девушка сорвалась с третьего этажа и рухнула на другую покупательницу. Жуткие кадры опубликовал Пятый канал.

Ранее сообщалось, что пострадавшие – подруги, которые не удержались при попытке сделать селфи. Однако вскоре в Сети появилось видео с третьего этажа ТЦ за секунду до трагедии: девушка лежит на перилах и смотрит по сторонам. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.