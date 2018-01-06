Умер легендарный президент концерна Toyota

От пневмонии в возрасте 88 лет скончался бывший президент компании Toyota Тацуро Тойода, передает телеканал "360". Именно при нем концерн завоевал автомобильный рынок и стал одним из главных производителей в мировом машиностроении. Тацуро Тойода стал пионером в области международного сотрудничества разных компаний. Вместе с конкурентами Toyota General Motors он открыл совместную компанию NUMMI в Калифорнии. Производство стартовало в 1984 году. Инновационный подход принес свои плоды.