На отдыхе в Египте погиб турист

В египетском городе Луксор при падении прогулочного воздушного шара погиб турист, передает телеканал "360". Сообщается, что из-за порывистого ветра конструкция сперва отклонилась от курса и потеряла управление, а затем ее и вовсе прибило к земле. В результате семеро человек пострадали, один скончался. По предварительным данным, погибший был гражданином США.
Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Певица рада, что раскаленное масло не попало ей в глаза
Певица поделилась криком души со своими подписчиками
Ведущая рассказала о планах на ближайшее будущее