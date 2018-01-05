Москвич до смерти забил жену

В одну из столичных клиник из квартиры в Коломенском проезде на юге Москвы доставили сильно избитую женщину, передает "РЕН ТВ". Несчастная погибла не приходя в сознание. Полиции удалось установить, что между погибшей и ее мужем произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил супругу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.