Пьяный пассажир устроил стрельбу на МЦК

Поздним вечером 4 января в полицию поступило сообщение о стрельбе на станции "Лихоборы" Московского центрального кольца, передает телеканал "360". Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого молодого человека 1988 года рождения с пистолетом в руке. Выяснилось, что у него возник конфликт с охраной станции, в ходе которого он обстрелял их из травматического пистолета.Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.