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Происшествия

Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве

Кадр из сериала "Физрук"
В одной из московских школ набирает обороты скандал вокруг увольнения Валерия Литвинова. Знаменитый учитель физкультуры получал множество государственных премий и наград. Но оказался выкинутым на мороз. 
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Конфликт выдающегося преподавателя с руководством школы начался еще в 2015 году. Тогда директор учебного заведения без согласования или предупреждения в два раза понизил зарплату Валерия Литвинова, сообщает газета "Московский комсомолец". Оскорбленный физрук обжаловал его решение в вышестоящих инстанциях и отстоял свою зарплату.

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После этого коллеги строптивого учителя решили сделать его профоргом школы, чтобы Литвинов отстаивал их интересы перед начальством. До 2017 года физрук исправно выполнял свои обязанности, часто заставляя руководство школы возвращать учителям деньги. Однако в сентябре 2017 года все пошло наперекосяк.

Литвинов рассказал журналистам, что сначала его пытались уволить за то, что он якобы отсутствовал на рабочем месте. После этого руководство школы пыталось заставить строптивого педагога "добровольно" снизить нагрузку на 15 часов, сократив ему таким образом зарплату в два раза. Когда Литвинов отказался подписывать бумагу, в ход пошли радикальные меры.

Техник, следящий за состоянием школьной аппаратуры, написал заявление на имя директора, в котором указал, что Валерий Литвинов испытывает к детям нездоровый интерес. В качестве доказательства к заявлению был приложен кадр с камер видеонаблюдения, на котором видно, как учитель физкультуры поддерживает одну из учениц за лодыжки при выполнении той упражнения.

Директор инициировал в школе служебное расследование, по результатам которого Валерий Литвинов потерял работу. "Сыщиков" нисколько не смутил тот факт, что учитель был единственный преподавателем физкультуры и к тому же мужчиной. Согласно внутренним инструкциям, он обязан был страховать учеников, чтобы те не получили травмы. Разумеется, это предполагает физический контакт.

Сейчас педагог пошел в суд, для того чтобы восстановить свое доброе имя и признать решение директора школы незаконным. На сторону уволенного физрука встали родители и другие педагоги. 

Автор: Михаил Войцеховский31 января 2018, 22:00

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