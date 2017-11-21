Учительница попала за решетку из-за орального секса со школьниками

Преподавательница из Огайо (США) Маделин Маркс обвиняется в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница утверждает, что она невиновна.

Девушка в прошлом году окончила Дейтонский университет. Маделин проработала в школе всего два года. Затем выяснилось, что она завела романы сразу с двумя школьниками 17 и 16 лет и совратила их.

Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили ей видеться с ребятами. Вскоре у одного из школьников в телефоне были найдены ее "обнаженные" фотографии, передает New York Post.

Правоохранители предположили, что сексуальная связь учительницы с 17-летним мальчиком установилась в июле этого года. По информации стражей порядка, Маделин и ее юный любовник занимались оральным сексом. А с более младшим школьником она предавалась интимным игрищам в сентябре.

Утверждается, что все это происходило за пределами школы, после занятий. Преподавательницу арестовали. Следствие продолжается.

Напомним, что зимой этого года разгорелся секс-скандал в элитной гимназии Москвы. Учительница английского языка состояла в интимной связи с 17-летним школьником. Парочку застукала в постели мать юноши.

Разгневанная женщина пожаловалась руководству учебного заведения, после чего педагог была уволена. Позже она нашла новую работу в соседней гимназии, где не знали о конфликте преподавательницы на прежнем месте работы и взяли ее по рекомендации коллег.