Подробности обрушения в переходе у метро в Москве

Вечером 30 января в подземном переходе у станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена внезапно обрушились строительные леса с брезентовой крышей. На место вызваны дополнительные бригады скорой помощи.

Обрушившаяся конструкция была установлена в наклонной наземной части перехода и накрыта брезентом. По всей видимости, это было необходимо для проведения ремонтных работ.

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По одной из версий, обрушение произошло из-за большого количества осевшего на брезенте снега – масса осадков повалила конструкцию на людей. Усугубил ситуацию вечерний час пик. ЧП произошло в 19:10, когда в переходе было много людей, передает "Московский комсомолец".

Момент обрушения строительных лесов попал на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.

Первоначальная информация о количестве пострадавших разнилась от одного до семи человек. Сообщается, что по меньшей мере у четырех из них тяжелые травмы. Позже стало известно о десяти пострадавших. "Пострадавших – десять человек", – цитирует RT представителя экстренных служб столицы. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров, передает РИА Новости.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. К месту обрушения вызваны дополнительные наряды скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сам переход временно закрыт.

В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, что территория пешеходного перехода не относится к области ответственности столичной подземки. Все станции и вестибюли метро работают в штатном режиме.