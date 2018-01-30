В переходе у метро в Москве обвалилась крыша

Вечером 30 января в подземном переходе у станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена обвалилась брезентовая крыша, передает "Московский Комсомолец". Установлена она была, предположительно, для проведения ремонтных работ. Сообщается о четырех пострадавших.
Dni.ru предлагают читателям проверить, насколько хороши им известны самые культовые фильмы мастера
В Сети бурно обсуждают громкое событие
Сын артиста поставил пианистку на место
Максим Шевченко воспользовался преимуществом в габаритах