Призрак девочки парализовал сотрудников банка (видео)

Призрак девочки помешал работе банка в столице Перу Лиме. Странное существо попало на видео. Ролик, выложенный в соцсетях, стал вирусным.





"Клянусь, я видел привидение девушки, проходящее здесь. Я покажу вам видео", – говорит молодой человек друзьям. Он пытается догнать призрачную фигуру, забегает за угол, но там никого нет.



За несколько дней ролик набрал более 200 тысяч просмотров и более 1,5 тысячи репостов. Комментаторы разделились на два лагеря: первые утверждают, что видео смонтировано, вторые верят в существование привидений. Сотрудники банка убеждены, что им удалось запечатлеть Плачущую девушку – призрак, в существование которого верят многие жители Латинской Америки.



