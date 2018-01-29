Призрак девочки парализовал сотрудников банка (видео)
"Клянусь, я видел привидение девушки, проходящее здесь. Я покажу вам видео", – говорит молодой человек друзьям. Он пытается догнать призрачную фигуру, забегает за угол, но там никого нет.
За несколько дней ролик набрал более 200 тысяч просмотров и более 1,5 тысячи репостов. Комментаторы разделились на два лагеря: первые утверждают, что видео смонтировано, вторые верят в существование привидений. Сотрудники банка убеждены, что им удалось запечатлеть Плачущую девушку – призрак, в существование которого верят многие жители Латинской Америки.
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